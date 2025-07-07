جامعة عجمان وبنك دبي الإسلامي يدعمان المسارات المهنية للمواهب الإماراتية

عجمان في 7 يوليو /وام/ وقّعت جامعة عجمان مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك دبي الإسلامي لتعزيز المسارات المهنية للطلبة الإماراتيين، وتطوير جاهزيتهم لسوق العمل بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة والهادفة إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار.

وبموجب المذكرة يقدّم دبي الإسلامي فرص تدريب وتوظيف لخريجي جامعة عجمان من المواطنين الإماراتيين، بما يمنحهم خبرة عملية مباشرة في قطاع البنوك والخدمات المصرفية الإسلامية على أن تمنح الجامعة موظفي دبي الإسلامي وعائلاتهم مزايا تعليمية حصرية، تتضمن ورش عمل مصمّمة خصيصاً لبناء القدرات القيادية وتعزيز الكفاءات المهنية، في إطار التزامها برؤيتها الهادفة إلى تسهيل الوصول إلى التعليم العالي وتعزيز فرص التطوير المهني المستدام تلبية لاحتياجات سوق العمل المتنامية.

وقّع المذكرة الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، ورفيعة العبّار، نائب رئيس أول - مدير إدارة الموارد البشرية في دبي الإسلامي، في خطوة تؤكد التزام الجانبين المشترك بإعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات والعقليات والخبرة العملية اللازمة للنجاح في سوق العمل المتسارع.

وقال الدكتور كريم الصغير: " رسالتنا لا تقتصر على تحقيق التميّز الأكاديمي، بل تمتد إلى إعداد خريجين قادرين على إحداث فرق حقيقي في مجتمعاتهم".. فيما أكدت رفيعة العبار أن التعاون مع جامعة عجمان يعكس التزامهم الراسخ برعاية المواهب الإماراتية وتأهيل الجيل القادم من القادة في مجال التمويل الإسلامي.