الشارقة منصة لانطلاق تقنيات الجرافين المتقدمة في المنطقة

الشارقة في 7 يوليو/وام/ دشّنت شركة "جرافين إنوفيشنز مانشستر" البريطانية، الرائدة عالمياً في مجال تقنيات الجرافين والذكاء الاصطناعي مركزها الإقليمي الجديد "وايلد كات" في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في خطوة إستراتيجية تهدف إلى تسريع تسويق تقنيات الجرافين المتقدمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

يُعد مركز "وايلد كات" منصة متخصصة لتطوير الأعمال، وعرض المنتجات والنماذج الأولية المعززة بالجرافين من الجيل القادم، إلى جانب تعزيز التواصل مع المستثمرين والشركاء الإستراتيجيين، واستكشاف فرص البحث والتطوير ضمن بيئة المجمع التعاونية.

وتعمل شركة "جرافين إنوفيشنز مانشستر"، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً رئيسياً، في عدد من الأسواق العالمية، بما في ذلك الإمارات والمملكة العربية السعودية وآسيا والولايات المتحدة وتركز على تطوير مواد وتقنيات متقدمة في قطاعات حيوية، وتشمل التقنيات الألياف الكربونية المعززة بالجرافين، والخرسانة الخالية من الأسمنت والماء والحاصلة على براءة اختراع، والحلول المركبة، وتقنيات تبريد مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطبيقات طبية، وتقنيات الهيدروجين، ومشروعات الفضاء.

وأكد سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن انضمام الشركة يُشكّل إضافة نوعية إلى بيئة الابتكار في المجمع ويعكس مكانة الشارقة مركزا إقليميا وعالميا لاستقطاب الشركات الرائدة في مجالات الصناعات المستقبلية والتقنيات المتقدمة.

من جانبه، عبّر الدكتور فيفيك كونتشري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "جرافين إنوفيشنز مانشستر"، عن سعادته بإطلاق المركز في واحدة من أكثر بيئات الابتكار تطوراً في المنطقة، مشيراً إلى أن الشارقة توفّر بيئة مثالية لنمو وتوسّع تقنيات الشركة على الصعيدين العلمي والتجاري، لما تمتاز به من موقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تنظيمية مرنة، فضلاً عن شراكاتها الأكاديمية والبحثية المرموقة.

يجسّد إطلاق مركز "وايلد كات" التزام الشركة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار، من خلال تمكين العملاء والمستثمرين من استكشاف تجارب عملية مباشرة لتقنيات الجرافين المتطورة.

يُعد الجرافين مادة ثنائية الأبعاد تتكوّن من طبقة واحدة من ذرات الكربون مرتبة في شكل سداسي، وتتميّز بخواص فريدة تشمل القوة الفائقة، والخفة، والمرونة، والتوصيل العالي للكهرباء والحرارة، مما يجعلها مرشحة لقيادة التحوّل في العديد من الصناعات المستقبلية.