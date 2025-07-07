جامعة دبي تبحث التعاون الأكاديمي والعلمي مع جامعات صينية

دبي في 7 يوليو/وام/ بحث سعادة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي خلال زيارته لعدد من الجامعات الصينية سبل التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات في مجالات التعليم العالي والأبحاث المتقدمة.

شملت الزيارة جامعتي بيجين وسيخوان وهما من بين أفضل مائة جامعة في العالم، إضافة إلى جامعة شنغهاي جيا تونغ ومعهد بكين للتكنولوجيا.

وتم خلال الزيارة الاتفاق مع جامعتي سيخوان وبيجين على دراسة إطلاق برامج لمنح درجات علمية مزدوجة لطلبة مرحلة البكالوريوس، وبحث آليات منح درجات علمية مزدوجة لبرامج الدكتوراة في مجال الأعمال بعد الحصول على موافقة وزارة التعليم العالي بما يعزز مكانة البحث العلمي ويدعم الابتكار والتنمية المستدامة.

وشملت الزيارة متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة سابقا مع معهد بكين للتكنولوجيا، ونصت على التعاون البحثي وتبادل الطلبة ويجري حاليا الإعداد لافتتاح مكتب للمعهد في جامعة دبي بعد موافقة الجهات المختصة، بما يتيح تعزيزا أكبر للتعاون في برامج الدكتوراة والماجستير إلى جانب برامج البكالوريوس.

وأكد الدكتور البستكي أهمية هذه الشراكات الأكاديمية ودورها في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين الجانبين خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالميا في تصميم وتطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.