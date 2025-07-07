منتخب الإمارات للشراع يحرز 6 ميداليات في بطولة المضيق الدولية بالمغرب

تطوان في 7 يوليو/وام/أحرز منتخبنا الوطني للشراع الحديث 6 ميداليات ملونة (4 ذهبيات، وفضية، وبرونزية) في النسخة الـ21 من بطولة المضيق الدولية بالمغرب، التي احتضنها النادي الملكي البحري المغربي، بمشاركة 121 لاعباً ولاعبة من 15 دولة أوروبية وأفريقية وآسيوية، إضافة إلى 9 أندية مغربية، وذلك خلال الفترة من الأول إلى السادس من يوليو الجاري.

شهدت البطولة تألق الرباعي أصحاب الميداليات الذهبية، عادل خالد ضمن فئة (إلكا 7 ماستر)، وعثمان الحمادي (إلكا 6 عام)، وضحى البشر (إلكا 6 بنات)، ومروى الحمادي (إلكا 4 بنات).

فيما جاءت الميدالية الفضية عبر عادل خالد (إلكا 7 عام)، بينما أحرزت اليازية الحمادي برونزية (إلكا 4 بنات).

وأعرب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، عن اعتزازه بالنتائج المشرفة التي حققها المنتخب، ووجه التهنئة لللاعبين والكوادر الفنية والإدارية مشيداً بروح الالتزام والعزيمة التي ميزت أداء المنتخب طوال البطولة.

وأكد أن هذا الإنجاز يعد ثمرة دعم القيادة الرشيدة، ودليلًا واضحاً على التطور الذي تشهده رياضة الشراع الحديث في الإمارات.