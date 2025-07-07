منفذ مزيد يحصد نسبة 100% في التقييم الميداني المشترك للصحة العامة

العين في 7 يوليو/وام/ حصل منفذ مزيد البري الحدودي بمدينة العين على نسبة 100% في التقييم الميداني للمنافذ الحدودية الذي قامت به اللجنة الخليجية لمتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. كان أعضاء اللجنة قد قاموا بزيارة ميدانية لمنفذ مزيد البري 5 وأجروا أعمال التقييم التي استمرت يومين وتضمنت عرضا شاملا قدمه المسؤولون بالمنفذ حول إمكانيات المنفذ والإجراءات التشغيلية المعتمدة سواء في حالات الطوارئ أو في الظروف الاعتيادية، أعقب ذلك نقاش مفتوح مع مسؤولي المنفذإضافة إلى جولة ميدانية لتقييم جاهزية البنية التحتية من منظور الصحة العامة.

وفي اليوم التالي، استكمل فريق التقييم أعماله بحضور عدد من المسؤولين بالإدارة العامة للمنافذ وممثلي الشركاء من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، والجهات العاملة في المنفذ.

وقام فريق التقييم بزيارة أيضا لمنفذ حفيت العماني كونه فريق عمل مشتركا وأظهرت نتائج الزيارة حصول منفذ مزيد على نسبة تقييم بلغت 100% في القدرات الأساسية الأربع المعتمدة وهي الاستجابة والمشاركة المجتمعية والتعاون عبر الحدود والقدرات العامة والتنسيق الفعال.

ومن المقرر إعداد تقرير تفصيلي يتضمن أبرز النتائج والدروس المستفادة والمقترحات التحسينية لمواصلة تطوير كفاءة المنفذ وتعزيز الجاهزية المستقبلية.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات إحدى الدول الموقعة على اتفاقية اللوائح الصحية العالمية (2005) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى حماية الأمن الصحي العالمي لمنع انتشار الأمراض والاستجابة لها بطريقة تحمي الصحة العامة وتقلل من التأثير على السفر والتجارة الدولية.