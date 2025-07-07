جزيرة ياس أبوظبي تثري متعة الصيف بتجارب استثنائية

أبوظبي في7 يوليو/وام/ تستعد “جزيرة ياس أبوظبي” لإثراء الأجواء الصيفية بتقديم باقة متميزة من التجارب ضمن وجهاتها ومدنها الترفيهية الحائزة على الجوائز العالمية بدءاً بالعروض الجديدة والنشاطات الخاصة إلى التجارب المائية الجديدة في "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، والمغامرات البحرية الفريدة في "سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، ضمن أجواء عائلية خلال موسم الصيف.

ودعت “عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي”ضيوفها هذا الصيف لمشاهدة الفنون الهندسية الإبداعية ضمن العرض الجديد “شغف مارانيلو” الذي يقدم تجربة فنية مستوحاة من روح الابتكار والأداء الاستثنائي الذي تشتهر به علامة فيراري عبر نظرة فريدة على مراحل تصنيع محرك فيراري V12 الشهير.

على صعيد متصل افتتحت "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي" هذا الصيف توسعتها المرتقبة، بما يعزز تميز مدينة الألعاب المائية الأكبر والتي تمتد على مساحة 13,445 متراً مربعاً وتقدم مفهوم "المدينة المفقودة"، الذي يُعَدُّ امتداداً لقصة أسطورة "اللؤلؤة المفقودة" المستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل.

تضمُّ التوسعة أكثر من 20 لعبة ومنزلقة وتجربة مائية جديدة، وأكثر من 60 لعبة ومنزلقة ومرفقاً ترفيهياً، لتوفِّر لضيوفها تجارب ومغامرات مائية غير مسبوقة.

وتتميز الأجواء الصيفية في"سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي" بطابع فريد من نوعه في ظل تواصل عروض الأداء الضوئية المذهلة ضمن أجواء احتفالية مذهلة.

ويمكن تسجيل الأطفال في مخيم جزيرة ياس الصيفي - الذي يُقام في الفترة من 7 يوليو الجاري إلى 22 أغسطس المقبل ويجمع بين التعلم والتجارب المثيرة داخل أشهر المدن الترفيهية في جزيرة ياس أبوظبي حيث تتحول المغامرات الرائعة إلى تجارب اكتشاف مذهلة.

