"جي 42 " وفريق الإمارات – إكس آر جي يطلقان أول خوذة عالمية بتقنية" الذكاء الاصطناعي"

أبوظبي في 7 يوليو/ وام/ أعلنت مجموعة "جي 42 " الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وفريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية، إطلاق أول خوذة في العالم مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتعاون مع شركة خوذات "إم إي تي".

ويبدأ دراجو فريق الإمارات – إكس آر جي، ارتداء هذه الخوذة المبتكرة خلال مشاركتهم في طواف فرنسا الحالي.

وقال أندرو جاكسون، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مجموعة "جي 42 ": إن التعاون مع فريق من النخبة مثل فريق الإمارات – إكس آر جي يمنحهم منصة مثالية لإبراز الإمكانات الاستثنائية للذكاء الاصطناعي، ليس فقط في تعزيز الأداء، بل في دفع حدود الإبداع، تجسيدًا للتكامل بين الإنسان والآلة.

وأوضح فهيم أحمد، الرئيس التنفيذي للتسويق في المجموعة، أنهم يقدمون لعشاق رياضة الدراجات أسلوبًا جديدًا للتفاعل مع فريق الإمارات – إكس آر جي يعد الأفضل على الساحة العالمية وأن هذا المشروع يدمج الإبداع في صلب الابتكار، ويقرب الجمهور من قلب الرياضة.

من جهته، قال ماورو جيانيتي، المدير والرئيس التنفيذي لفريق الإمارات – إكس آر جي، إن "جي 42 " الشريك الرسمي للذكاء الاصطناعي لفريق الإمارات– إكس آر جي ويعمل الطرفان معا على استكشاف آفاق جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في رياضة الدراجات، من خلال تطوير استراتيجيات التدريب والسباقات، وتحليل الأداء، وتعزيز مشاركة الجماهير.

