طقس الغد صحو نهاراً رطب ليلاً

أبوظبي في7 يوليو/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي أن الرياح تكون جنوبية غربية - شمالية غربية سرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:18، والجزر الأول عند 07:13.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:06، والمد الثاني عند الساعة 19:22، والجزر الأول عند الساعة 14:32، والجزر الثاني عند الساعة 02:25.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 30 70 20

دبي 38 29 90 40

الشارقة 40 28 90 40

عجمان 38 28 80 40

أم القيوين 40 30 85 35

رأس الخيمة 41 30 80 30

الفجيرة 39 33 60 20

العـين 43 30 70 25

ليوا 43 31 70 20

الرويس 40 33 60 25

السلع 45 32 65 20

دلـمـا 39 33 60 30

طنب الكبرى / الصغرى 38 32 70 35

أبو موسى 38 33 70 25



