ندوة بـ "الأرشيف والمكتبة الوطنية " حول دور الابتكار المجتمعي في بناء مجتمعات مستدامة

أبوظبي في 7 يوليو/وام/ نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ممثلا بلجنة الابتكار المؤسسي ندوة بعنوان: “الابتكار المجتمعي لبناء مجتمعات مستدامة” بهدف الارتقاء بالمبادرات الفردية والممارسات الجماعية التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة، وإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات بإيجاد حلول مبتكرة وتطويرها.

وأكد الدكتور شافع النيادي خبير التنمية البشرية خلال الندوة أهمية التربية والتنشئة الصحيحة للجيل حتى يكون قادراً على الابتكار موضحا أن الابتكار لا ينمو في بيئة التخويف لذا فإن التربية يجب أن تعتمد على القيم والأخلاق إلى جانب حرية السؤال والحوار، فالسؤال والحوار بوابة المعرفة والابتكار.

وقال :" إن لم نسمع لأبنائنا فالبديل موجود وهو الإنترنت والتطبيقات الذكية وغالباً ما تكون العواقب غير محمودة" مشيراً إلى أن المراهقة ثلاث مراحل هي الموافقة والممانعة والموازنة.

ولفت النيادي إلى أن الأجوبة على أسئلة الأبناء يجب ألا تقتصر على نعم أو لا، وإنما يجب أن تكون معززة بالمرويات والأمثلة، والتجارب والقصص، ويجب أن يكون الأبناء شركاء باتخاذ القرارات حتى تكون للفرد شخصيته التي ينطلق منها نحو الابتكار، مؤكداً أن الوالدين هما القدوة في التعاطي مع الحياة، وأن الأسرة ليست مجرد مأوى وإنما هي بيئة فكرية مبتكرة، وأن الخطأ أمر طبيعي والإنسان يتعلم من أخطائه.

بدورها أكدت الباحثة والمتخصصة الإماراتية في علم الاجتماع التطبيقي الدكتورة شيخة ناصر الكربي الأستاذ المساعد في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنساني أهمية الابتكار الاجتماعي في بناء المجتمعات المستدامة.

وسلطت الضوء على مفهوم الابتكار الاجتماعي وجذوره الفكرية بفكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان موضحة أن مصطلح الابتكار الاجتماعي ظهرليعبر عن قدرة المجتمعات على صياغة حلول جديدة للتحديات الاجتماعية.

شهدت الندوة التي عُقدت في قاعة الشيخ خليفة بن زايد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، وتابعها جمهور كبير من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وأدارها عبدالله البستكي عضو لجنة الابتكار المؤسسي في الأرشيف والمكتبة الوطنية - تفاعلاً كبيراً من الحضور.

واتفق المتحدثان في الندوة على أن الأسرة هي البيئة الخصبة للابتكار الاجتماعي وهي التي يؤكد عام المجتمع في دولة الإمارات دورها ركيزة أساسية في بناء مجتمع قوي ومزدهر.