خالد بن حميد القاسمي: البطولة العربية للشطرنج بالمغرب "مصنفة دولياً"

الشارقة في 7 يوليو/وام/ أكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، تصنيف البطولة العربية للفئات السنية بالمغرب التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو الجاري، ضمن أجندة الاتحاد الدولي، ما يمنح أبطالها الألقاب الدولية.

وتطرق رئيس الاتحاد العربي للشطرنج في تصريح اليوم، بمناسبة وضع الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بالبطولة إلى الترتيبات الكبيرة من مسؤولي الاتحاد المغربي للشطرنج، والاستعداد للبطولة، والتنسيق حول جميع المتطلبات الكفيلة بنجاحها، بما يضمن استدامة تطور اللعبة على المستوى العربي.

وشدد على حرص الاتحاد العربي على تنفيذ جميع البرامج التطويرية، والمبادرات النوعية المستدامة، لتحقيق النمو التنافسي العالمي للاعبي ولاعبات الدول العربية، والتعاون مع جميع الاتحادات الوطنية في نشر ثقافة الشطرنج، وتنظيم البطولات المختلفة، والاهتمام بالقاعدة السنية، لبناء أجيال تملك المهارات التنافسية القوية.