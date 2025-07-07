وفد خيرية الشارقة يتفقد مشاريع إنسانية في سيراليون

الشارقة في 7 يوليو/وام/ اختتم وفد جمعية الشارقة الخيرية زيارة ميدانية إلى جمهورية سيراليون استمرت خمسة أيام تابع خلالها سير المشاريع الخيرية التي تنفذها بعدد من المناطق إلى جانب المبادرات الإنسانية والتنموية العاجلة و المشاريع العمرانية والإنشائية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

شملت الزيارة جولات ميدانية في العاصمة فريتاون ومدينة كينما لتقييم واقع المشاريع القائمة وتحديد التحديات التي تواجه التنفيذ على الأرض ووضع تصورات عملية لضمان استمرارية الأثر وتحقيق النتائج المرجوة.

وقال علي الراشدي رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في الجمعية إن فريق العمل تابع سير العمل في عدد من المشاريع المنفذة مع التركيز على دراسة أبرز الاحتياجات التي تستدعي تدخلاً عاجلًا واصفا الزيارة بأنها كانت فرصة لتنفيذ مبادرات تمكين مباشرة شملت توزيع أدوات إنتاج مدرّة للدخل واستعراض بعض القصص التي تعكس أثر العمل الإنساني في حياة المستفيدين.