"العربية للطيران" تضيف "ميونيخ" إلى وجهاتها الأوروبية إنطلاقاً من الشارقة

الشارقة في 7 يوليو/وام/ أعلنت "العربية للطيران" تسيير أحدث وجهاتها إلى مدينة ميونيخ الألمانية انطلاقاً من الشارقة اعتباراً من 15 ديسمبر المقبل بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً .

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" يُعد إطلاق رحلاتنا المباشرة إلى مطار ميونيخ الدولي خطوة مهمة ضمن جهودنا لتوسيع شبكة وجهاتنا العالمية انطلاقًا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُعد إطلاق الخدمة الجديدة إلى ميونيخ توسعًا استراتيجيًا ضمن شبكة "العربية للطيران" الأوروبية المتنامية من مراكز عملياتها في الإمارات والتي تشمل وجهات رئيسية مثل فيينا وأثينا وميلانو و بيرغامو وكراكوف ووارسو (مطار شوبان ومودلين) وبراغ .

تسهم هذه الوجهة الجديدة في تعزيز حضور الشركة في السوق الأوروبي، وتفتح المجال أمام مزيد من الفرص للمسافرين من رجال الأعمال والسياح الباحثين عن خيارات سفر اقتصادية ومريحة.