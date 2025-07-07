نادي سيدات الشارقة يطلق فعالية تعريفية بالثقافة الكورية

الشارقة في 7 يوليو/وام/ أطلق نادي سيدات الشارقة بالتعاون مع هيئة السياحة الكورية الوطنية أمس، فعالية ثقافية تعكس رؤيته لتمكين المرأة وتعزيز صحتها ورفاهيتها تحت عنوان "اكتشفي جمال كوريا في الشتاء " جمعت بين الطابع الجمالي والتجربة الثقافية الأصيلة وذلك في حلبة التزلج بالنادي بهدف تعريف الزائرات بأبرز ملامح الثقافة الكورية خاصة في مجالات الجمال والعناية بالصحة، إلى جانب استشارات مع أطباء وخبراء من كوريا قُدّمت عبر جلسات افتراضية مباشرة ركّزت على جوانب العناية الجمالية والصحية وفق أحدث الممارسات.

شهدت الفعالية إقبالاً من الزائرات وتضمن برنامجها سلسلة من الأنشطة التفاعلية المتنوعة و ورشا مستوحاة من الثقافة الكورية و عروض طهي حية.

وقالت أميرة العامري رئيس قسم الفعاليات في نادي سيدات الشارقة:"تعكس الفعالية التزامنا بتنظيم برامج ثقافية نوعية تتوافق مع أهداف عام المجتمع في ترسيخ قيم التفاهم والانفتاح الحضاري وحرصنا على تقديم تجربة متكاملة تُعرّف الزائرات بالثقافة الكورية من منظور معاصر يجمع بين الجمال والمعرفة والاهتمام الذاتي في إطار يدعم رؤية النادي في تمكين المرأة والارتقاء بجودة حياتها".