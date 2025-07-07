طرق دبي تنظم معرضاً للذكاء الاصطناعي

دبي في 7 يوليو/ وام/ نظّمت هيئة الطرق والمواصلات معرض الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم "استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2030"، التي أُطلقت في أبريل الماضي ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" عبر إشراك وتحفيز الموظفين والشركاء الاستراتيجيين.

يأتي المعرض تأكيداً على الدور المركزي للذكاء الاصطناعي في تحسين تقديم الخدمات وتطوير وإدارة أنظمة نقل وطرق متكاملة ومستدامة إضافة إلى تبنّي أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما ينسجم مع رؤية الهيئة ورسالتها في تحقيق الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

أُقيم المعرض على مدار أسبوع في المقرّ الرئيس للهيئة وتضمّن منصة تفاعلية استعرضت أساليب مبتكرة وجذابة و11 مبادرة موزّعة على محاور الاستراتيجية الستة وهي التنقل السلس والمبتكر، إسعاد الناس، الإدارة الذكية للمرور، الترخيص الذكي، التميّز في الأصول، والجاهزية للمستقبل.

ومن المبادرات، التي عرضتها الإدارات المعنية في الهيئة، مبادرة "نظام دعم سائقي الحافلات: مركز التحكم والتشغيل"، ومبادرة “لوحة تنبؤ استهلاك المياه والكهرباء في مترو دبي” ومبادرة"مدينتي" المتاحة عبر تطبيق "واتساب" ومبادرة “التقييم الذكي للبنية التحتية لمسارات الدراجات الهوائية” و"نظام التقييم الذكي لأصول الطرق باستخدام تقنية الليدار"، ومبادرة: "إدارة شبكة الحافلات بالذكاء الاصطناعي" وغيرها.

وشمل المعرض جلسات وحلقات نقاشية وعروضاً تقديمية من فرق الهيئة وشركائها الاستراتيجيين، تناولت الاتجاهات العالمية في الذكاء الاصطناعي، واستثمار الإمكانات التحويلية فيه، وتطبيقاته في مجالات التنقل والمدن الذكية، وتأثيره في استشراف المستقبل.

وقال محمد يوسف المظرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي تنظيم الهيئة لمعرض الذكاء الاصطناعي لمواصلة جهودها في تعزيز الأنشطة والفعاليات التي أقيمت في أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي شهر أبريل الماضي، والذي وجّه بإطلاقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، ونظّمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي التابع لمؤسسة دبي للمستقبل".

وأضاف أن المعرض يركز على إشراك وتحفيز الموظفين والشركاء الاستراتيجيين لتبنّي حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق الاستفادة منها في خدمات الهيئة.