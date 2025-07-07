"إسلامية دبي" تطلق 100 حلقة لحفظ القرآن ضمن مبادرة "إمام الفريج"

دبي في 7 يوليو /وام/سجلت مبادرة "إمام الفريج" التي تنفذها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إقبالا من مختلف شرائح المجتمع مع توزيع 100 حلقة لحفظ القرآن الكريم في جميع مناطق الإمارة، مما يعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها التوعوية والتثقيفية ضمن مبادراة الدائرة المجتمعية الهادفة لتعزيز التواصل الديني والاجتماعي.

تأتي هذه المبادرة النوعية في إطار التزام الدائرة بخطتها الاستراتيجية الرامية إلى أن تكون الأقرب إلى المجتمع خلال "عام المجتمع"، لتعزيز الحضور الديني الإيجابي في الأحياء السكنية وتوفير بيئة تثقيفية وتوعوية ميسّرة لأفراد المجتمع بالقرب من منازلهم.

تهدف المبادرة إلى إحياء الدور التربوي والتوجيهي للمساجد من خلال وجود أئمة مؤهلين في قلب الأحياء يتولون إقامة الصلوات وتقديم الدروس والإجابة عن تساؤلات السكان مما يعزز من وعي المجتمع ويقوي من روابطه القيمية.

حظيت المبادرة بترحيب واسع من قبل السكان لما تمثله من تجسيد حي لقيم الدين في حياة الناس اليومية وتوفير نموذج فعال للخطاب الديني المعتدل والإسهام في بناء مجتمع متماسك مترابط تحت مظلة القيم الإسلامية الأصيلة.

وأكدت الدائرة أن هذه المبادرات المجتمعية تأتي انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز البنية القيمية للمجتمع الإماراتي، مشيرة إلى أن النجاح الكبير الذي شهدته المبادرة يعكس ثقة المجتمع في جهود الدائرة واستعدادها الدائم لتقديم مبادرات مبتكرة تلامس احتياجات الناس وتطلعاتهم.