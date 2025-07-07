"شطرنج الشارقة" ينظم بطولة الصداقة الإماراتية العُمانية

الشارقة في 7 يوليو / وام / يشهد نادي الشارقة الثقافي للشطرنج نشاطا حافلا خلال شهر يوليو الجاري إلى جانب برنامج النشاط الصيفي "عطلتنا غير" الذي يضم العديد من الفعاليات والورش ويستمر على مدار 5 أسابيع من بينها بطولة الصداقة الإماراتية العمانية للشطرنج خلال الفترة من 13 إلى 18 يوليو الجاري بمشاركة عدد من اللاعبين العمانيين إضافة إلى ورش متنوعة.

ويستضيف النادي حاليا بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المفتوحة والسيدات وفئة تحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع النادي بمشاركة 141 لاعبا ولاعبة وتستمر حتى 12 يوليو الجاري.

وأكد خليفة أحمد المزروعي عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس اللجنة الثقافية أن قاعة النادي تحولت إلى وجهة لعشاق لعبة الأذكياء من خلال الفعاليات الكثيرة التي ينظمها ويستضيفها النادي الذي يشارك بـ33 لاعبا في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج والتي تأتي في توقيت مناسب استعدادا للمشاركة في بطولة العرب التي تقام بالمغرب خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو الجاري.

ونوه المزروعي إلى أن هناك معسكرا مغلقا للاعبي الشارقة مع المدرب العالمي راميش الذي سبق وأن أحرز لقب أولمبياد الشطرنج 2024 مع منتخب الهند.