شرطة الشارقة تعزز حضورها الدولي بمشاركة بحثية نوعية بمؤتمر في اليابان

الشارقة في 7 يوليو / وام /شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة في المؤتمر الدولي لعلوم الأدلة الجنائية الذي عُقد في مدينة أوساكا اليابانية عبر حضورعلمي نوعي يؤكد الدور الشرطي الفاعل في ميادين البحث والتطوير تمثل في تقديم ورقة علمية عبر الاتصال المرئي من قبل الملازم نورة عبدالجليل حاجوني من قسم الكيمياء بإدارة الأدلة والمختبرات الجنائية تناولت من خلالها ظاهرة مستجدة تتعلق بإساءة استخدام المستحضرات الدوائية لأغراض التعاطي تحديداً مادة "قطرة التروبيكاميد" باعتبارها أحد التحديات الحديثة في مواجهة المخدرات.

واستعرضت الورقة البحثية الجوانب الكيميائية للمادة وتأثيرها على الجهاز العصبي إلى جانب مؤشرات انتشارها وطرق الكشف عنها مع تسليط الضوء على جهود القيادة في رصد الظاهرة باستخدام أساليب علمية متقدمة وتقنيات مخبرية دقيقة تعكس جاهزيتها وكفاءتها في التعامل مع المستجدات.

وأكد العميد ناجي محمد الحمادي نائب المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أهمية مشاركة الكوادر الوطنية في المحافل العلمية الدولية باعتبارها استثماراً في تنمية العقول وتمكين الكفاءات وهو ما تحرص عليه القيادة العامة لشرطة الشارقة من خلال دعم تبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وأشار إلى أن هذه المشاركات تنسجم مع توجهات شرطة الشارقة في جعل البحث والتطوير محوراً رئيساً في مسيرة التحديث، مؤكداً مواصلة هذا النهج لتعزيز الحضور المعرفي على الساحة الدولية انطلاقاً من الإيمان بدور المعرفة في بناء مستقبل مستقر متطور.