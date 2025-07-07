"الهوية الثقافية للطفل العربي" عنوان الجلسة المقبلة للبرلمان العربي للطفل

الشارقة في 7 يوليو / وام / يعقد البرلمان العربي للطفل جلسة تحت عنوان: "الهوية الثقافية للطفل العربي" يوم 26 يوليو الجاري وسط مشاركة واسعة من أعضائه وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبدعم ومتابعة معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ما يعكس الحرص العربي المشترك على تمكين الطفل العربي من أداء أدواره الحوارية والتعبيرية في بيئة مؤسسية فاعلة.

تعكس هذه الجلسة الاهتمام الكبير الذي يوليه البرلمان العربي للطفل لغرس وترسيخ مفاهيم الهوية الثقافية العربية في وجدان الأطفال والاعتزاز بالموروث الحضاري والقيمي للدول العربية بما يرسخ الانتماء ويعزز الفخر باللغة والتاريخ والثقافة ويُسهم في بناء أجيال قادرة على الدفاع عن قيمها وهويتها في ظل التحديات المتسارعة.

يترأس الجلسة الطفل إلياس المعني من سلطنة عُمان رئيس البرلمان العربي للطفل في خطوة تؤكد ترسيخ مبدأ تمكين الأطفال وتحفيزهم على تولي أدوار قيادية تعزز مهاراتهم وتفتح أمامهم آفاق التفكير والنقاش وتقديم الرؤى والمقترحات حول القضايا التي تمس واقعهم وتطلعاتهم.

وأكد سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن جلسة الهوية الثقافية تأتي في وقت مهم تحتاج فيه الأجيال الناشئة إلى إعادة الارتباط بثقافتهم العربية الغنية والانفتاح على العالم مع التمسك بالجذور والأصالة، مشيرا إلى حرص البرلمان على أن تكون جلساته منبراً حراً ومسؤولاً لأطفال الوطن العربي يعبرون فيه عن رؤاهم ويشاركون في بناء مستقبلهم بثقة وعزيمة.

وأضاف أن انعقاد هذه الجلسة في إمارة الشارقة عاصمة الثقافة العربية تحت رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة يجسد الرؤية الإماراتية الداعمة للطفولة وتمكينها على المستويين العربي والدولي.