اللجنة المنظمة لـ"حوار هيلي أمريكا اللاتينية " تعقد اجتماعا تنسيقيا في ريو دي جانيرو

ريو دي جانيرو في 7 يوليو/وام/ عقدت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من حوارات هيلي التي جاءت تحت عنوان “حوار هيلي أمريكا اللاتينية ” وتعد المنصة الدولية لمنتدى هيلي السنوي الذي يعقد في أبوظبي .. اجتماعا تنسيقيا في مدينة ريو دي جانيروالبرازيلية ناقشت خلاله الاستعدادات النهائية للمؤتمر الذي ينطلق غدا، بمشاركة أكثر من عشر دول منها البرازيل و المكسيك و تشيلي و الأوروجواي و بوليفيا و السلفادور كولومبيا و الأرجنتين وبيرو.

ينظم الحوار مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبشراكة إعلامية مع وكالة أنباء الإمارات "وام" ويقام تحت شعار "العلاقات الإماراتية – الأمريكية اللاتينية: مسارات واعدة"،

وقام أعضاء اللجنة المنظمة عقب الاجتماع بجولة ميدانية شملت قاعات انعقاد الحوار اطلعت خلالها علي التفاصيل التقنية واللوجستية ومدى الجاهزية للانطلاق صباح غد.

و قال عبدالرحمن الحدادي مدير قطاع خدمة المجتمع في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية إن الحوار الذي يتزامن مع قمة مجموعة بريكس سيسلط الضوء على آفاق التعاون و الفرص الاستثمارية بين دولة الإمارات و أمريكا اللاتينية في قطاعات حيوية عدة مثل الطاقة واللوجستيات و الاستدامة و التكنولوجيا.

وأوضح الحدادي أن المنصة الحوارية تجمع أكثر من 25 متحدثا يمثلون نخبة من صانعي السياسات والأكاديميين والدبلوماسيين والخبراء في شتى المجالات من أمريكا اللاتينية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتشهد على مدار يوم كامل العديد الحوارات المعمقة وأسس التبادل المعرفي والعلمي

يهدف الحوار إلى ترسيخ الفهم المتبادل وتسليط الضوء على فرص التعاون في مجالات رئيسية بين الدول المشاركة أبرزها التكامل الاقتصادي والطاقة الخضراء والابتكار التكنولوجي والأمن الغذائي والترابط بين دول الجنوب وذلك اتساقًا مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي وبناء الجسور بما يحقق المصالح المشتركة .

يعد “حوار هيلي أمريكا اللاتينية ”انطلاقة لسلسلة من الحوارات الإقليمية المقبلة في مناطق متعددة.



