52581 تبرعا إلكترونيا لمشاريع "الفجيرة الخيرية" في 6 أشهر

الفجيرة في 7 يوليو / وام / أعلنت جمعية الفجيرة الخيرية أنها استقبلت 52 ألفا و581 تبرعا إلكترونيا منذ بداية عام 2025، في انعكاس لروح العطاء والتكافل المجتمعي، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التواصل مع المجتمع وتسهيل المساهمة في مشاريعها الإنسانية عبر قنوات إلكترونية متنوعة.

وأكد سعادة يوسف المرشودي، مدير عام الجمعية، أن هذه الأرقام تعكس فاعلية التبرع الإلكتروني كوسيلة آمنة وسهلة تتيح للجمهور المشاركة بثقة في دعم العمل الخيري، لافتا إلى أن هذه الوسائل ساهمت في تبسيط إجراءات التبرع، ما مكّن المحسنين من دعم مشاريع الجمعية في أي وقت ومن أي مكان.

وأشار المرشودي إلى أن التبرع عبر الرسائل النصية، والموقع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية يلبي احتياجات الفئات المستحقة بكل شفافية ومرونة، منوها بأن الجمعية خصصت أرقاما لدعم الحملات الموسمية مثل "حفظ النعمة"، و"سقيا الماء"، و"الصدقات"، والمساعدات التعليمية والطبية، إضافة إلى حملات رمضان وعيد الأضحى.

وأوضح أن الجمعية تتيح للمحسنين اختيار المشاريع أو الحالات التي يرغبون في دعمها عبر منصاتها الرقمية، بما يعزز من الثقة والشفافية في التبرع، داعيا الجمهور إلى مواصلة دعم الجمعية عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، لما لذلك من أثر مباشر في إسعاد الأيتام ومساندة الأسر المتعففة.