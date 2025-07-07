ثوران بركان "ليووتوبي" يتسبب في إلغاء أكثر من 20 رحلة جوية بإندونيسيا

جاكرتا في 7 يوليو / وام / أعلنت السلطات الإندونيسية إلغاء أكثر من 20 رحلة جوية، جراء ثوران بركان “ليووتوبي لاكي-لاكي” شرق جزيرة فلوريس، والذي أطلق أعمدة كثيفة من الرماد البركاني وصلت إلى ارتفاع نحو 18 كيلومترًا في الغلاف الجوي.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الجهات المعنية لم تسجل أي إصابات أو أضرار حتى الآن، غير أن الثوران تسبب في إلغاء وتأخير عدد من الرحلات من وإلى جزيرة بالي، شملت مطارات دولية عدة.

من جهتها، حذرت وكالة الجيولوجيا الإندونيسية من استمرار النشاط البركاني، ودعت السكان إلى الابتعاد مسافة لا تقل عن ستة كيلومترات عن فوهة البركان كإجراء احترازي.

يذكر أن البركان شهد ثورانا مماثلا الشهر الماضي، أسفر عن اضطرابات جوية وإخلاء عدد من البلدات المجاورة.

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