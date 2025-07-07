إطلاق فعاليات "همة الصيفي" للأولمبياد الخاص الإماراتي

أبوظبي في 7 يوليو / وام / أعلن الأولمبياد الخاص الإماراتي، إطلاق فعاليات "همة الصيفي"، في كل من الشارقة وعجمان، اعتبارا من 14 يوليو الجاري حتى منتصف أغسطس المقبل، بالتعاون مع أكاديمية "جام الرياضية".

وتقام الفعاليات بالشراكة مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الثقة للمعاقين ضمن البرنامج الصيفي للمجلس "صيف الشارقة الرياضي –عطلتنا غير"، ونادي عجمان لذوي الإعاقة، والبرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة".

وتشهد الفعاليات أنشطة رياضية وتعليمية وترفيهية، صممت لتلائم قدرات اللاعبين من ذوي التحديات الذهنية والنمائية، بما يضمن لهم تجربة آمنة وممتعة تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم.

ويشتمل البرنامج على مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية مثل كرة السلة، والريشة الطائرة، وكرة القدم، وكرة الطاولة، بالإضافة إلى برنامج اللياقة البدنية "فيت-ى5".