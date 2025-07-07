ديوكوفيتش وبنشيتش إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

لندن في 7 يوليو/ وام/ تأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف السادس عالمياً وحامل لقب بطولة ويمبلدون 7 مرات، إلى الدور ربع النهائي من النسخة الحالية للبطولة، عقب فوزه على الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف 11، بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع (1-6، 6-4، 6-4، 6-4)، في مباراة استغرقت ثلاث ساعات و19 دقيقة، أقيمت مساء اليوم.

وسيلتقي ديوكوفيتش في الدور المقبل مع الإيطالي فلافيو كوبولي، الذي حقق بدوره فوزاً ثميناً على الكرواتي مارين سيليتش، وصيف نسخة 2017، بثلاث مجموعات مقابل واحدة أيضاً، بواقع (6-4، 6-4، 6-7، و7-6)، في مباراة امتدت لثلاث ساعات و25 دقيقة.

ويُعد هذا التأهل هو الأول لكوبولي إلى ربع نهائي إحدى بطولات الجراند سلام في مسيرته الاحترافية.

وفي منافسات فردي السيدات، بلغت السويسرية بليندا بنشيتش ربع نهائي ويمبلدون للمرة الأولى في مسيرتها، بعد فوزها على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، المصنفة 18، بمجموعتين دون رد (7-6، 6-4).

وتلتقي بنشيتش في الدور المقبل مع الفائزة من مواجهة الروسية ميرا أندريفا والأمريكية إيما نافارو.