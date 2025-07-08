مقتل شخص وإصابة 4 بانفجار جَنُوب شرق موسكو

موسكو في 8 يوليو /وام/ قتل شخص وأصيب أربعة اخرون بجروح نتيجة انفجار وقع في مدينة ريازان جَنُوب شرق العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية في بيان أن "انفجارا وقع داخل مبنى مكون من طابقين مقابل المركز التجاري "مالينا" في شارع سوبورنايا بمدينة ريازان، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة بجروح مختلفة نقلوا على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات والعناية الطبية اللازمة.

وقالت الوزارة إن البيانات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار كان التعامل غير الحذر مع قنبلة يدوية حقيقية، حيث تم الاعتقاد خطأ أنها نموذج تدريبي.