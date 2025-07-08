أندية المحترفين تعتمد برامج المعسكرات الخارجية لموسم 2025 - 2026

أبوظبي في 8 يوليو / وام / أعلنت أندية دوري المحترفين لكرة القدم اعتماد برامج المعسكرات الخارجية والمباريات الودية، خلال الفترة من يوليو الجاري إلى أغسطس المقبل، تمهيداً لخوض منافسات الموسم الجديد، 2025 - 2026.

وتتضمن البطولات المقررة في الموسم الجديد دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر الإماراتي، إلى جانب دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ودوري أبطال الخليج للأندية، وكأس السوبر الإماراتي القطري.

وتستعد 3 أندية في النمسا هي شباب الأهلي حامل اللقب، بالإضافة إلى فريقي الشارقة وصيف المنافسة، وخورفكان صاحب المركز الثامن.

ويتوجه فريقا الوحدة صاحب المركز الثالث والنصر السادس، إلى ألمانيا، بينما يعسكر فريق الوصل الرابع في الترتيب بهولندا.

وقرر فريق العين الخامس على جدول الترتيب إقامة معسكره في كل من المغرب وإسبانيا، وينافس في معسكره الإسباني على لقب كاس غرناطة عندما يواجه نادي غرناطة الإسباني باستاد "نويفو لوس كارمينيس"، يوم 9 أغسطس المقبل، كما يستعد فريق الجزيرة السابع في الترتيب أيضاً في إسبانيا.

ويعسكر الصاعدان حديثاً إلى دوري أدنوك للمحترفين، وهما دبا والظفرة في سلوفينيا، بالإضافة إلى فريق كلباء صاحب المركز التاسع، بينما تتوجه 3 أندية هي عجمان العاشر، والبطائح الحادي عشر وبني ياس الثاني عشر إلى صربيا.

وأوضح خالد الكعبي، إداري فريق شباب الأهلي، أن الفريق على أعتاب مرحلة مهمة من الإعداد في المعسكر الخارجي، للبناء على ما تحقق في الموسم الماضي، بالإضافة إلى أهمية هذه المرحلة في وضع اللاعبين بأفضل درجات الإعداد.

وقال جاسم الدوخي، عضو مجلس إدارة نادي البطائح، رئيس اللجنة الفنية، إن الأندية تحرص على الإعداد المثالي للموسم الجديد في المعسكرات الخارجية، بما يتوافق مع تطلعاتها، من خلال تنفيذ برنامج الاستعدادات المقررة من الأجهزة الفنية.

ويرى المحلل الفني خليفة باروت أن الأندية تحرص على اختيار مقرات المعسكرات، لاعتبارات عدة مرتبطة بطبيعة الدولة المستضيفة، وسهولة خوض مباريات ودية مع الأندية الأخرى التي تتزامن استعداداتها في الدول الأوروبية خلال هذه الفترة.