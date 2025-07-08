290 لاعباً ولاعبة يشاركون في فعاليات "الريشة الطائرة" بالعين

العين في 8 يوليو / وام / احتضن نادي العين الرياضي الثقافي أمس فعاليات الريشة الطائرة بالتزامن مع اليوم العالمي للعبة، والذي يصادف 5 يوليو من كل عام، بمشاركة 290 لاعبا ولاعبة، من بينهم 48 رياضياً من الأولمبياد الخاص.

وتضمنت الفعالية العديد من المنافسات المختلفة في الريشة الطائرة للفئات العمرية المشاركة، وذلك ضمن الجولة المجتمعية لبطولة “العين ماسترز 2025”.

وأكدت نورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، أن الحدث يعد مبادرة مجتمعية تهدف إلى ترسيخ مكانة الريشة الطائرة كرياضة للجميع، موضحة أن التنوع الكبير للمشاركين، يمثل البيئة المثالية لاكتشاف المواهب، وتوسيع قاعدة اللعبة في الدولة، لتأسيس أجيال قادرة على التنافسية في البطولات العالمية.

وأوضحت أن سبتمبر المقبل يشهد إقامة بطولة "العين ماسترز"، والتي تعد جزءاً من سلسلة بطولات الاتحاد الدولي العالمية للريشة الطائرة، وتستضيفها مدينة العين بمشاركة 250 لاعباً ولاعبة من 55 دولة، يتنافسون على نقاط تصنيف مهمة في طريق التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "لوس أنجلوس 2028".

حضر الفعاليات نورة الجسمي، وخلف سالم الواحدي، مدير إدارة العمليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وبشرى محمد، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لكرة المضرب.



