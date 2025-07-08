شرطة أبوظبي تحصد 97 ميدالية في بطولة العالم للشرطة والرماية ورجل الإطفاء

أبوظبي في 8 يوليو/ وام/ حصد منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي 97 ميدالية متنوعة (44 ذهبية و25 فضية و28 برونزية) في منافسات رياضية متعددة، ضمن مشاركته في بطولة العالم للشرطة ورجل الإطفاء التي أُقيمت في مدينة برمنغهام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 28 يونيو ولغاية 6 يوليو 2025، ويُعد هذا الإنجاز النوعي إضافة جديدة لمسيرة الريادة والتميز الرياضي العالمي، ويجسد كفاءة وجاهزية كوادر شرطة أبوظبي ويعزز حضور دولة الإمارات في البطولات العالمية.

وشارك المنتخب في ألعاب رياضية شملت الرماية، والكروس كانتري (الجري الخارجي)، والدراجات الهوائية (المضمار والطريق والصعود)، والجيوجيتسو، والكروس فت، ورمي الرمح، وسباقات الجري 800 متر و1500 متر ونصف الماراثون، إضافةً إلى الترايثلون والسباحة بمختلف أنواعها، إلى جانب التجديف الثابت (الإرجوميتر).

وأشاد العميد الدكتور راشد بورشيد النقبي، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، بهذا الإنجاز الرياضي المشرف، مؤكداً أن هذه النتائج هي ثمرة للدعم اللامحدود من القيادة الشرطية لمنتسبيها، وحرصها على توفير بيئة تدريبية ورياضية متكاملة تُسهم في صقل المواهب.

وأسفرت النتائج عن إنجازات متميزة في رياضة الجيوجيتسو بحصد عدد من الميداليات الذهبية والبرونزية، إلى جانب تألق المنتخب في مسابقات الجري ورمي الرمح والكروس فت، محققًا ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في سباقات المضمار والطريق والصعود، وكذلك إنجازات فرق الكروس كانتري عبر تحقيق ذهبية سباق الفرق لمسافة 10 كيلومترات.

وفي منافسات السباحة، حقق المنتخب عدة ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في السباقات الفردية والجماعية، شملت سباقات الفراشة والظهر والسباحة الحرة وسباقات التتابع المتنوع، كما تألق المنتخب في التجديف الثابت (الإرجوميتر)، مضيفًا العديد من الميداليات عبر سباقات 500 متر و2000 متر بمختلف الفئات والأوزان.

كما شهد اليوم الختامي تألقًا كبيرًا في سباقات الترايثلون ونصف الماراثون، حيث أحرز المنتخب ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في الترايثلون فردي، إلى جانب تتويج الفريق بذهبية سباقات التتابع للفرق في الترايثلون لفئات +18 و+30 و+40، وكذلك فضية نصف الماراثون فردي وذهبية الفرق في سباق نصف الماراثون.

وفي مجال الرماية، عزز المنتخب رصيده بتحقيق نتائج مشرّفة في أربع مسابقات رئيسية هي البندقية الهوائية المركز الأول فئة الفرق والمركزين الأول والثاني فئة الفردي، ومسابقة البندقية الأولمبية عيار 22 (الوضعية الواحدة) حصل المنتخب فئة الفرق المركز الاول وفئة الفري حصلوا على المركز الأول والثاني والثالث، أما لمسابقة البندقية الأولمبية عيار 22 (ثلاثة أوضاع)، حصل المنتخب على المركز الثاني فئة الفرق وفئة الفردي المركزين الثاني والثالث، إضافة إلى مسابقة المسدس بفئتي الدقة ppc والمهارات الحركية، محققًا خلالها 6 ميداليات ذهبية و7 فضيات و5 برونزيات، ليؤكد مكانته بين أفضل الفرق الشرطية على المستوى الدولي.