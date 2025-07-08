إطلاق برنامج متطور للجراحة الروبوتية في العمود الفقري بـ "ياس كلينيك"

أبوظبي في 8 يوليو/ وام / أطلق مستشفى "ياس كلينيك – مدينة خليفة"، بالتعاون مع مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، برنامجاً متطوراً للجراحة الروبوتية في العمود الفقري، مستخدما نظام ملاحة ذكي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية تعزز مكانة أبوظبي كمركز رائد في مجال الرعاية الطبية المتقدمة.

ويأتي هذا الإطلاق عقب نجاح الفريق الطبي في إجراء عمليتين جراحيتين معقدتين لمريضتين تجاوزتا الخمسين والستين من العمر، كانتا تعانيان من تضيق في القناة العصبية وآلام مزمنة أعاقت حركتهما، وقد أدت دقة التدخل الروبوتي إلى تسريع فترة شفائهما وعودتهما لممارسة حياتهما الطبيعية.

وأكدت الدكتورة ميسون آل كرم، المدير التنفيذي الطبي للمستشفى، أن هذه التقنية تحدث نقلة نوعية في الجراحات الدقيقة، وتتيح الوصول إلى مستويات غير مسبوقة من الدقة والأمان، وتقلل المخاطر المحتملة إلى حدها الأدنى.

وأوضح البروفيسور عمرو الشواربي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، أن النظام يمثل ثورة في جراحات العمود الفقري، لما يوفره من تحكم كامل ودقة متناهية تمنح المرضى فرصاً أفضل للشفاء الآمن والسريع.

ويندرج إطلاق البرنامج ضمن إستراتيجية المستشفى لدمج أحدث الحلول الطبية، مع اعتزامه توسيع نطاق الجراحة الروبوتية لتشمل تخصصات أخرى في المستقبل، بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للجراحة الدقيقة في المنطقة.