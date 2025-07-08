"الشامخة" و"ملبي" يتألقان في منافسات “اللقايا” بمهرجان العين للهجن

العين في 8 يوليو / وام / شهد ميدان الروضة بمدينة العين، صباح اليوم، منافسات قوية ضمن مهرجان العين لسباقات الهجن، في فئة “اللقايا”، بمشاركة واسعة لهجن أبناء القبائل، على مدار 15 شوطاً لمسافة 3 كيلومترات.

وتمكنت “الشامخة” لحمد سرحان بن حمد الدرعي من حصد ناموس الشوط الأول لفئة اللقايا الأبكار، بعد أن قطعت المسافة في زمن وقدره 4:30:20 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، سجل “ملبي” لمحمد سليم بن سالم العفاري أفضل توقيت في المنافسات بزمن 4:18:45 دقيقة، ليفوز بناموس اللقايا القعدان.

وفي الشوط الثالث، أحرزت “بينونة” لمحمد عبدالله بن كردوس العامري المركز الأول لفئة الأبكار بتوقيت 4:35:95 دقيقة، بينما حقق “عزام” لمحمد سليم بن سالم العفاري المركز الأول في الشوط الرابع للقعدان بزمن 4:30:25 دقيقة.

وفي بقية الأشواط، فازت “نوعية” لسالم جابر بن هياي المنصوري بناموس الشوط الخامس، فيما توجت “متعبة” لخليفة ضبيب بن سليمان الشامسي بالمركز الأول في الشوط السادس. وحقق “محتفل” لعماد غريب بن سعد الجنيبي الفوز في الشوط السابع، تلتها “وصايف” لسعيد ناصر بوقبي المنصوري في الشوط الثامن. وفي الشوط التاسع، أحرزت “سكرة” لسالم علي بن سلطان السبوسي الصدارة، بينما نال “النادر” لظافر راشد بن سويدان بن حضيرم الكتبي المركز الأول في الشوط العاشر.

وتفوقت “بشاير” لأحمد علي بن سلطان السبوسي في الشوط الحادي عشر، فيما فازت “هدوء” لجاسم سالم بن علي الغيلاني بالشوط الثاني عشر. وحقق “المتحد” لسعيد سهيل العامري المركز الأول في الشوط الثالث عشر، وتألقت “نشمية” لحمد سيف بن حميد الشامسي في الشوط الرابع عشر، فيما اختتم “مسيطر” لسعيد سالم بن حمد العويسي منافسات اليوم بحصده ناموس الشوط الخامس عشر.

وتتواصل فعاليات المهرجان وسط أجواء حماسية تعكس الاهتمام الكبير برياضة الهجن والمحافظة على هذا الإرث التراثي الأصيل لدولة الإمارات.