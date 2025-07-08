النائب العام يستقبل نظيرته المدعية العامة لمملكة هولندا

أبوظبي في 8 يوليو / وام / استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، معالي السيدة س.ج.س. برينين، المدعية العامة لمملكة هولندا، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين، وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم وتطوير مجالات عمل النيابة العامة، وتوسيع آفاق الشراكة القانونية بين البلدين.

وقد رحّب معالي النائب العام بالمدعية العامة الهولندية، مشيداً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون الثنائي، وتوطيد العلاقات في المجالات القانونية والقضائية بما يخدم المصالح المشتركة.

حضر اللقاء، المستشار سلطان الجويعد النائب العام المساعد، والمحامي العام الأول حسن معتوق آل علي، والمحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، والمحامي العام خالد مبارك المدحاني، ورئيس النيابة عبيد أحمد العبدولي، ورئيس النيابة سالم علي الزعابي، والاستاذ سيف علي القمزي.