حاكم الفجيرة يستقبل منصور بن زايد

الفجيرة في 8 يوليو / وام / استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وتبادل سموهما، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الرميلة، الأحاديث الأخوية الودية، وتطرقا إلى أهمية المشاريع النوعية التي تنفذ ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والتي تسهم في تعزيز المسيرة التنموية للوطن، وثمن صاحب السمو حاكم الفجيرة جهود سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ومتابعته المتواصلة لتنفيذ المشاريع الحيوية وتطويرها في مختلف القطاعات.

وبحث سموهما، خلال اللقاء، عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن، مشيرين إلى المبادرات التنموية في إمارات الدولة، وفي مقدمتها المشاريع الصحية.

وثمن سموهما حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على دفع عجلة التنمية والتطوير وتعزيز جودة الحياة في مختلف إمارات الدولة، بما يجسد رؤية سموه نحو مستقبل أكثر ازدهارا لدولة الإمارات وشعبها.