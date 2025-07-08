المبادرات الأسرية في عجمان .. جهود نوعية تنسجم مع "عام المجتمع"

عجمان في 8 يوليو / وام / تواصل إمارة عجمان جهودها الرامية إلى تنشيط البرامج الأسرية التي تساهم في تعزيز التماسك الأسري من خلال إطلاق البرامج المجتمعية النوعية، حيث أظهرت الإحصائيات ارتفاع معدل الرضا العام للمجتمع عن الخدمات العامة والبنية التحتية بالإمارة من 94.3% في عام 2022، إلى 97.1% في عام 2023، وفق بيانات مركز عجمان للإحصاء 2024.

واستضافت إمارة عجمان خلال العام الحالي أكثر من 820 فعالية مجتمعية متنوعة استهدفت جميع فئات المجتمع تضمنت برامج ومبادرات تنموية وتطوعية مستدامة، تُرسخ قيم التلاحم، والتعاون، وروح العطاء، بما ينسجم مع "عام المجتمع 2025".

وفي إطار تنشيط الحراك المجتمعي والثقافي، تساهم فعاليات جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية والملتقى الصيفي السنوي لهذا العام "أنعش صيفك" في نسخته الثامنة، في تفعيل الإجازة الصيفية حيث يستهدف الطلبة من مختلف الأعمار خلال الفترة من 23 يونيو حتى 15 يوليو الجاري.

وقالت سعادة منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الجمعية تسعى دائما إلى تعزيز الروابط المجتمعية بين أفراد المجتمع واستثمار طاقات الشباب خلال العطلة الصيفية في تطوير المهارات والمواهب في مجالات متنوعة بما يعود عليهم بالنفع.

وأشارت المطروشي في هذا السياق إلى أن الملتقى يقدم برنامجا حافلا بالأنشطة التعليمية والترفيهية حيث يركز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي، وبرمجة الروبوتات، إلى جانب مجموعة من ورش عمل تعليمية وتطويرية تعقد في مقر الجمعية، إلى جانب أنشطة متنوعة تهدف إلى تنمية المهارات وصقل المواهب الأطفال، وبرامج تعليمية منها الرحلات الميدانية إلى أبرز المعالم التاريخية والترفيهية مثل متحف عجمان، والمراكز الثقافية وبيت النابودة، لافتة إلى مشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة في فعاليات الملتقى.

وعلى صعيد البرامج والمبادرات الوطنية التي تجسد رؤية الدولة، يحرص مكتب شؤون المواطنين بالإمارة على تنفيذ أنشطة تتماشى مع "عام المجتمع"، حيث تبرز أنشطة المجالس المجتمعية التي تحرص على تنظيم اللقاءات الدورية التي تعزز الترابط الأسري والمجتمعي، إذ بلغ عدد المجالس المجتمعية في عجمان "23" مجلسا استقبلت آلاف المشاركين من مختلف فئات المجتمع، ونفذت العديد من البرامج المتخصصة في شؤون الأسرة والطفل، كما يقدم المكتب ورشا توعوية ودورات مهنية تستهدف السيدات إلى جانب دورات في التربية الإيجابية والتخطيط المالي.

كما تحرص إمارة عجمان على تنفيذ مبادرات شبابية وتطوعية وحملات توعية بيئية وصحية بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب الأمر الذي ساهم في زيادة نسبة المشاركة المجتمعية بـ 37 % خلال السنوات الأخيرة.

ولم تقتصر الفعاليات الصيفية على إقامة معسكرات صيفية للشباب والأطفال وتشجيع المواهب الرياضية والثقافية، بل واصلت الجهات المعنية في إطلاق المشاريع البيئية والتنموية مثل زيادة المساحات الخضراء وتطوير البنية التحتية، مع التركيز على استدامة المشاريع التي تخدم الأسرة والمجتمع.

وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت مؤخرا ارتفاع مؤشرات رضا المجتمع خلال عام 2024 والنصف الأول من عام 2025 بما يفوق 97.1 % حيث أبدى أفراد المجتمع رضاهم العام عن الخدمات العامة والبنية التحتية مقارنة بـ 94.3% في 2023، حيث جاءت الصحة في المرتبة الأولى بـ 98.4، ثم التعليم بنسبة 98.2%، فالمواصلات العامة بنسبة 97.2، ثم البنية التحتية 98.4%.

وحول المرافق الرياضية والترفيهية وتسهيل الوصول للمساحات الخضراء والزرقاء والتي تجسد رؤية عجمان 2030 الرامية إلى خلق بيئة حضارية تعزز جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها، يأتي مشروع الزراعة ومسار الدراجات في شارع الشيخ محمد بن راشد بعجمان الذي يعد أحد أهم المرافق المجتمعية التي تساهم في تعزيز اللياقة الصحية لأفراد المجتمع حيث بلغت تكلفة المشروع 16 مليون درهم، كما بلغت مساحة المسطحات الخضراء 2,349,480 م² .

جدير بالذكر أن "رؤية عجمان 2030" تحدد توجهات وأهداف الإمارة ومنها بناء رأس بشري قادر على تحقيق تطلعات عجمان وتعزيز جاذبية الإمارة وقابليتها للعيش، وبناء مجتمع شامل متماسك ومتمكن.