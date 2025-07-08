بنمو قدره 28.4 مليون درهم .. إنفاق "بيت الخير" يرتفع إلى 115.8 مليون درهم في النصف الأول

دبي في 8 يوليو / وام / أعلنت جمعية "بيت الخير" عن تحقيق قفزة نوعية في إنفاقها الخيري خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وصل إجمالي العطاء إلى 115 مليونا و828 ألفا و86 درهما، بزيادة قدرها 28 مليونا و389 ألفا و255 درهما عن نفس الفترة من العام الماضي.

وتصدرت المساعدات الطارئة لتفريج كربة الأسر المتعففة قائمة الإنفاق بمبلغ 57 مليونا و126 ألفا و506 دراهم، تلاها دعم المرضى المحتاجين عبر مشروع "علاج" الذي شهد نمواً لافتاً ليصل إلى 12 مليونا و487 ألفا و889 درهما، وذلك بفضل إطلاق برامج إعلامية ومنصات إنسانية جديدة هذا العام مثل "ميادين الخير" و"حق معلوم".

كما شمل الإنفاق مشاريع موسمية رئيسية بقيمة 24 مليونا و876 ألفا و850 درهما للمشاريع الرمضانية، بالإضافة إلى 1.3 مليون درهم لمشروع الأضاحي.

وضمن برامج الدعم المستمر، خصصت الجمعية 4 ملايين و937 ألفا و500 درهم لدعم الأسر المتعففة شهرياً عبر برنامج "أمان"، و3 ملايين و378 ألفا و713 درهما لدعم أسر الأيتام، ومبلغا مماثلا للدعم الغذائي، بالإضافة إلى سداد مديونيات عن الغارمين بقيمة 3 ملايين و483 ألفا و605 دراهم.