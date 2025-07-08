انطلاق فعاليات "قيظ المهارات" بـ"نسائية دبي"

دبي في 8 يوليو/ وام / انطلقت فعاليات اليوم الأول من البرنامج السنوي "قيظ المهارات 2025"، الذي تنظمه جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة في إدارات الفعاليات الدينية والثقافية، والفنية، وأجيال المستقبل وذلك في المبنى الرئيسي للجمعية بمنطقة أبوهيل، ويستمر حتى نهاية يوليو الجاري.

وأوضحت خولة المطروشي، مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل، أن البرنامج الذي تجاوز عمره 30 عاماً، يهدف إلى استثمار أوقات فراغ الفتيات خلال الإجازة الصيفية بأنشطة هادفة تسهم في تطوير الشخصية وتنمية المهارات.

تضمنت ورش اليوم الأول أنشطة فنية مثل "البحر والأصداف من عجين الورق"، و"أساسيات العمل الفني"، و"قواعد الألوان"، إلى جانب ورشة "السور العجيب" لتعزيز الوعي الديني.

ويستهدف البرنامج نحو 60 فتاة، موزعات على ثلاث فئات عمرية: "فريق الأفكار" (7-10 سنوات)، و"فريق الفرص" (11-16 سنة)، وفئة أصحاب الهمم.

ويشمل على مدى أربعة أسابيع مجموعة متنوعة من الورش التدريبية والبرامج التفاعلية في مجالات الابتكار، التصميم، ريادة الأعمال، الفنون، اللياقة البدنية، والثقافة والمهارات الحياتية.

وأكدت المطروشي أن البرنامج يعكس رؤية الجمعية في تمكين الفتاة الإماراتية، وتعزيز هويتها الوطنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة، تماشياً مع عام المجتمع وأجندة دبي الاجتماعية 33 ووفق توجيهات القيادة الرشيدة في بناء الإنسان والاستثمار في جيل واع ومتمكن.