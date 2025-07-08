الاتحاد الأوروبي يسعى لـ "إعادة توازن" العلاقات الاقتصادية مع الصين

بروكسل في 8 يوليو / وام / أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى "إعادة توازن" علاقاته الاقتصادية مع الصين، والمطالبة بوصول عادل ومتبادل للشركات الأوروبية إلى السوق الصينية.

وفي حديثها أمام البرلمان الأوروبي، أوضحت فون دير لاين أن قضية فائض الإنتاج الصناعي الصيني، المدعوم من الدولة، ستكون على رأس جدول الأعمال في قمة مرتقبة هذا الشهر مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأشارت إلى أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع بكين بلغ 357 مليار دولار في عام 2024، محذرة من أن "الطاقة الفائضة" الصينية لا يمكن ببساطة تصديرها إلى الأسواق العالمية على حساب الشركات الأوروبية.

وقالت فون دير لاين: إذا أريد لشراكتنا المضي قدما، فنحن بحاجة إلى إعادة توازن حقيقية، وتقليل تشوهات السوق.

كما أكدت أن المحادثات ستشمل أيضا مطالبة الصين بتخفيف ضوابط التصدير على المواد الأرضية النادرة، بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية.