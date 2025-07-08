طقس الغد صحو إلى غائم جزيئا بوجه عام

أبوظبي في 8 يوليو / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون جنوبية غربية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج خفيفا في الخليج العربي وبحر عمان.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 30 50 20

دبي 39 29 75 20

الشارقة 40 31 70 20

عجمان 39 31 70 25

أم القيوين 38 27 65 20

رأس الخيمة 43 28 55 15

الفجيرة 35 32 65 15

العـين 42 30 25 10

ليوا 45 30 25 10

الرويس 41 28 70 30

السلع 45 30 60 20

دلـمـا 40 32 70 40

طنب الكبرى 36 30 70 55

طنب الصغرى 36 30 70 55

أبو موسى 36 30 70 55