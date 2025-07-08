حشر بن مكتوم يطلع على إستراتيجية جمعية الصحفيين وخططها المستقبلية

دبي في 8 يوليو / وام / أشاد سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، بالدور الكبير والجهود البارزة التي تقوم بها جمعية الصحفيين الإماراتية في سبيل تطوير العمل الصحفي والإعلامي في الدولة وما توليه الجمعية من اهتمام بالارتقاء بالكوادر والطاقات الإعلامية الوطنية وصقل مهاراتها، بما يمكنها من أداء رسالتها النبيلة في خدمة الوطن.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بدبي وفداً من جمعية الصحفيين برئاسة فضيلة المعيني، رئيس مجلس الإدارة وبحضور حسن عمران الشامسي، وحليمة الملا والدكتورة فاطمة الورد الدرمكي، وريم البريكي، وعمر السعيدي، ومحمد جنيد العامري أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أهمية أن تلعب وسائل الإعلام دوراً حيوياً في غرس القيم الإيجابية في المجتمع، فهي تؤثر على تشكيل الوعي العام، وتساهم في التنشئة الاجتماعية، وتوجه السلوك الفردي والجماعي، من خلال المحتوى الذي تقدمه، موضحاً سموه أن وسائل الإعلام المختلفة يمكن أن تعزز قيماً مثل التسامح، والتعاون، والمسؤولية، والانتماء الوطني، كما يمكنها أن تسهم في مكافحة السلوكيات السلبية والهدامة.

واطّلع سموه خلال اللقاء على مبادرات الجمعية وجهودها وإنجازاتها التي تحققت على المستويين الإقليمي، والدولي، ومسيرتها في خدمة الإعلام الوطني، متمنيا للجمعية وأعضائها كل التوفيق والنجاح وبما يسهم في تعزيز العمل الصحفي، ودعم الكوادر الوطنية في ظل التحول الرقمي المتسارع.

من جانبها، أعربت فضيلة المعيني رئيس مجلس إدارة الجمعية عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم على حسن الاستقبال والضيافة وعلى دعمه المتواصل لكافة المنتمين للأسرة الصحفية، مؤكدة أن الجمعية ستواصل دورها في كل ما من شأنه الارتقاء بمسيرة الإعلام الوطني والتعبير عن أوجه التطور الحضاري والتنموي الذي تشهده الدولة في إطار يلتزم ويحافظ على القيم الصحفية الأصيلة ومبادئ الموضوعية والمهنية.

وقالت إن الجمعية تعمل وفق إستراتيجية طموحة للفترة 2025 - 2028، والتي تهدف إلى توفير بيئة محفّزة للصحفيين والإعلاميين وطلبة الإعلام، وصقل مهاراتهم مهنياً ومعرفياً عبر مركز الإبداع الإعلامي، مشيرة إلى أن الجمعية تشرف كذلك على تنفيذ برامج متقدمة في مجالات التدريب، والتحرير الصحفي، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، وإنتاج "البودكاست"، والتصميم، باستخدام أدوات وتقنيات الإعلام الرقمي، بما يسهم في تحقيق تطلعات الدولة نحو إعلام وطني مؤثر وملتزم بقيم المهنة ومواثيقها.

ولفتت فضيلة المعيني إلى أن دور الجمعية لا يقتصر على الجانب الإعلامي فقط، بل يمتد ليُحدث أثراً مجتمعياً ملموساً، من خلال شراكات إستراتيجية مع جهات حكومية وخاصة، تتماشى مع المبادرات الوطنية لدولة الإمارات، وتسهم في دعم أولويات التنمية المجتمعية وترسيخ القيم الإنسانية والإيجابية في الخطاب الإعلامي.