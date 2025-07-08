"أبوظبي للمشاريع" يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة "بليناري"

أبوظبي في 8 يوليو / وام / أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع مجموعة "بليناري"، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير وإدارة وتمويل مشاريع البنية التحتية والأصول الحقيقية، وذلك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف دعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية في إمارة أبوظبي.

تأتي هذه الخطوة في إطار التوجه المتواصل نحو تعزيز نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في استقطاب الخبرات والاستثمارات النوعية إلى المشاريع الحكومية ذات الأولوية، وذلك بالتعاون الوثيق مع مكتب أبوظبي للاستثمار، الشريك الإستراتيجي للمركز في هذا المجال.

وقال سعادة المهندس ميسرة محمود عيد، مدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية إن مشاركة القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تطوير بنية تحتية مرنة وفعالة تواكب تطلعات المستقبل، مشيرا إلى أن الشراكة مع مجموعة "بليناري" تعكس المركز الراسخ بتعزيز التعاون المثمر الذي يضمن تحقيق تأثير إيجابي مستدام، ويفتح آفاقاً واسعة لخلق قيمة طويلة الأمد لأبوظبي، من خلال دعم الابتكار، وتنويع الاقتصاد، وتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع.

وأكد باول كروي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بليناري"، أن الاتفاقية تعزز الشراكة الإستراتيجية مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، وتظهر الالتزام المشترك بتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية، معربا عن تطلعهم للعمل مع المركز على مجموعة المشاريع القوية التي تحتضنها أبوظبي في هذا المجال.