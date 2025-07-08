حمدان بن زايد يقدم واجب العزاء إلى سالم حمد المنصوري في وفاة ابنته بمدينة الظنة

الظفرة في 8 يوليو / وام / قدم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واجب العزاء إلى سالم حمد المنصوري في وفاة ابنته رحمها الله، وذلك بمنزل العائلة في مدينة الظنة بمنطقة الظفرة.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، داعيا المولى، عز وجل، أن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.