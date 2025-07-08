أبوظبي في 8 يوليو/ وام/ أعلنت "أبوظبي البحرية"، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، إطلاق النسخة الثالثة من جوائز أبوظبي البحرية، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، وذلك ضمن فعاليات "معرض أبوظبي الدولي للقوارب" الذي سيقام في 20 نوفمبر 2025.

وتهدف هذه الجوائز إلى ترسيخ معايير التميز في إدارة وتشغيل المراسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، والاحتفاء بالمراسي التي تقدم أداء متميزا وتسهم في تطوير القطاع البحري.

وقد تم فتح باب التقديم حاليا أمام جميع مشغّلي ومالكي المراسي المرخصة في مختلف أنحاء المنطقة.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة: يمثل إطلاق النسخة الثالثة من جوائز أبوظبي البحرية خطوة متقدمة نحو تطوير إطار عمل متكامل يعزز كفاءة تشغيل المراسي، ويشجع على تبني أفضل الممارسات في هذا القطاع الحيوي، ويؤكد المركز من خلال هذا التعاون دعمه للمبادرات التي تواكب التوسع الحضري والنمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز جودة الخدمات البحرية، بما يتماشى مع توجهات الإمارة نحو بنية تحتية متطورة ومستدامة.

من جانبه، قال الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية، والرئيس التنفيذي للاستدامة في مجموعة موانئ أبوظبي: شهدنا في النسخة السابقة تفاعلاً كبيراً، حيث ارتفع عدد المشاركات إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالنسخة الأولى، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام بالتميز في قطاع المراسي، ومع توسّع برنامج الجوائز هذا العام ليشمل 13 فئة بالإضافة إلى تكريم خاص، نهدف إلى تسليط الضوء على الابتكارات والمبادرات الرائدة التي تُسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع البحري في المنطقة وتعزيز حضوره عالمياً. ونحن على ثقة بأن هذه الدورة ستبرز قصص نجاح ملهمة سيتم تسليط الضوء عليها ومشاركتها مع جمهور أوسع.

وتعود مع النسخة الثالثة خمس فئات من الجوائز تُكرّم الأداء الاستثنائي للمراسي، وهي: "جائزة التميز في تجربة المتعاملين"، و"جائزة التميز في بيئة العمل"، و"جائزة التميز في الصحة والسلامة"، و"جائزة التميز في الابتكار"، و"جائزة التميز في الاستدامة"، كما تُمنح جائزة "المرسى المتميز" للمرسى الذي يُظهر تفوقا ملحوظا عبر جميع الفئات الخمس.

وتشهد نسخة هذا العام توسعاً ملحوظاً مع إضافة 6 فئات جديدة لجوائز المشاريع والأفراد، إلى جانب فئات الجوائز الست الحالية الخاصة بقطاعات ومرافق المراسي البحرية.

كما تمّ استحداث فئة سابعة جديدة تحت اسم "المرسى المتميّز الناشئ"، وهي ثاني أعلى جائزة ضمن برنامج الجوائز، وتتمتع بنفس معايير فئة "المرسى المتميّز"، غير أنها تقتصر على المراسي التي تضم 200 رصيف أو أقل.

وسيتم كذلك إدراج جميع المتقدمين لهاتين الجائزتين تلقائياً ضمن الفئات الفرعية الخمس، مع استبعاد الفائزين بهما من الفوز في الفئات المؤسسية الأخرى لضمان تكافؤ الفرص.

ويشمل برنامج هذا العام أيضاً جائزة "المرسى الأكثر شعبية"، حيث سيتم فتح باب التصويت للجمهور لاختيار مرساهم المفضل عبر منصة إلكترونية مخصصة سيتم الإعلان عنها لاحقاً.