"طرق دبي" تخصص 15 استراحة مكيفة جديدة لسائقي دراجات التوصيل

دبي في 8 يوليو / وام / أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تخصيص 15 استراحة مكيفة مؤقتة جديدة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، وذلك لتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم خلال فترة حظر العمل وقت الظهيرة، المطبقة حتى 15 سبتمبر المقبل.

وتأتي هذه المبادرة، التي تشمل توزيع 7500 وجبة مجانية بالتعاون مع بنك الإمارات للطعام وشركة "ديليفرو"، استكمالاً لجهود الهيئة المستمرة، حيث سبق أن وفرت 40 استراحة دائمة في مواقع متفرقة.

وقد تم تجهيز الاستراحات الجديدة في عدد من محطات المترو والحافلات الحيوية، وتزويدها بخدمات أساسية مثل موزعات المياه ومناطق لشحن الهواتف، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتقدير جهود هذه الفئة الحيوية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تندرج ضمن منظومة متكاملة لتنظيم قطاع توصيل الطلبات المتنامي، بما يضمن رفع جودة الخدمات ورضا السائقين، ويعكس النهج الإنساني الذي تتبناه دولة الإمارات في إطار رؤيتها للتنمية المستدامة والتكافل المجتمعي.