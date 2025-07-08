البرلمان الأوروبي يوافق على ضوابط الحدود الإلكترونية

بروكسل في 8 يوليو / وام / وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على التنفيذ التدريجي لنظام إلكتروني جديد لمراقبة الحدود، والذي سيغير طريقة فحص المسافرين من خارج دول الاتحاد الأوروبي عند الدخول والخروج.

ويعتمد "نظام الدخول والخروج" الآلي الجديد على تسجيل البيانات البيومترية للمسافرين، مثل بصمات الأصابع وصور الوجه، ليحل محل ختم جوازات السفر اليدوي، وفي حال موافقة الدول الأعضاء، قد يبدأ تطبيق النظام في أقرب وقت هذا الخريف، حيث أشارت مصادر برلمانية إلى أن شهر أكتوبر المقبل موعد واقعي للبدء.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية 572 صوتا لصالح الإجراء، الذي سيتم نشره على مدى ستة أشهر.

وخلال الفترة الانتقالية، ستستمر الدول الأعضاء في ختم وثائق السفر يدوياً، مع إمكانية تعليق النظام مؤقتا في حالات استثنائية لتجنب قوائم الانتظار الطويلة.

ويأتي هذا القرار بعد تأجيلات متكررة للمشروع بسبب عدم جاهزية بعض الدول الرئيسية، وتعد موافقة البرلمان خطوة حاسمة تضع الكرة الآن في ملعب المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتحديد موعد الإطلاق الرسمي.