بلدية الشارقة تطلع على أفضل ممارسات التحول الرقمي في بريطانيا

الشارقة في 8 يوليو/ وام/ تواصل بلدية مدينة الشارقة تعزيز قدراتها المؤسسية والرقمية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات العمل البلدي والخدمات الذكية والرقمية.

وفي هذا الإطار، نفّذت البلدية زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن، شملت لقاءات ميدانية مع جهات حكومية وشركات عالمية متخصصة، بهدف استكشاف أحدث الحلول في التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ونظم المعلومات الجغرافية.

وأكدت الدكتورة جواهر الشحي، مديرة إدارة تقنية المعلومات ورئيس وفد البلدية، أن الزيارة تهدف إلى دعم إستراتيجية البلدية في تقديم خدمات ذكية واستباقية تتمحور حول المتعاملين، من خلال تبنّي تقنيات حديثة تُسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتطوير البنية التحتية الرقمية.