جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تفتح باب الترشح لدورتها الـ 12

الشارقة في 8 يوليو/ وام / أعلنت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي عن فتح باب الترشّح للمشاركة في دورتها الثانية عشرة، داعية الباحثين والمتخصصين في علوم الاتصال، والمتحدثين الرسميين الذين أسهموا في تشكيل مستقبل الخطاب العام إلى التقدّم للمنافسة ضمن فئتي الجوائز الفردية: “أفضل بحث في علوم الاتصال” و"أفضل متحدث رسمي".

وتُعد هاتان الفئتان جزءاً من 23 فئة متنوعة تشملها الجائزة هذا العام، وتؤكد من خلالها التزامها بتكريم الإنجازات العلمية والفكرية والقيادية المبتكرة في قطاع الاتصال الحكومي، والاحتفاء بالأفكار المؤثرة التي ترسم مستقبل هذا المجال وتعزز جسور الثقة بين المؤسسات والجمهور.

وتسلط الجائزة في دورتها الثانية عشرة الضوء على المبادرات والأفكار التي تعيد رسم ملامح الاتصال الحكومي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين خلال فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الرابعة عشرة والتي تقام يومي 10 و11 سبتمبر القادم في مركز إكسبو الشارقة.

وتركّز “فئة أفضل بحث في علوم الاتصال” على الأبحاث والدراسات المنشورة التي تُقدِّم معارف جديدة وتُسهم في تطوير ممارسات الاتصال الحكومي من خلال طرح مفاهيم ومنهجيات وأدوات مبتكرة .

وتستهدف هذه الفئة الباحثين والمؤلفين والمؤسسات الأكاديمية ممن أنجزوا أعمالاً بحثية اتصالية في مجالات الاستدامة والابتكار وجودة الحياة ويُشترط أن تكون الأعمال المقدّمة معتمدة من جهة أكاديمية أو معترفاً بها ضمن الأوساط البحثية المتخصصة.

وتُمنح “فئة أفضل متحدث رسمي” لموظف حكومي يتميز بقدرته الاستثنائية على توصيل رسالة الجهة التي يعمل فيها بشكل واضح ودقيق ومؤثر ويُظهر قدرات فائقة في التواصل الفعال وإدارة الأزمات بكفاءة ويتميز بالمهنية العالية والابتكار والإبداع وأن يكون قد أحدث تأثيراً إيجابياً واسع النطاق على الجمهور المستهدف.

وتستقبل الجائزة المشاركات من الأفراد والمؤسسات من جميع أنحاء العالم بشرط أن تكون الأعمال المقدّمة قد أُنجزت أو تم تحديثها خلال العامين الماضيين ويجب أن تلتزم المشاركات بكافة شروط ومعايير الجائزة وأن تتضمن جميع الوثائق المطلوبة.

وقد حُدّد آخر موعد لتقديم المشاركات في 24 يوليو الجاري من خلال البوابة الرسمية للجائزة عبر الرابط: https://gca.sgmb.ae/ar.