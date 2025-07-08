"الإمارات للملكية الفكرية" تشارك في اجتماعات "عمومية الوايبو” بجنيف

دبي في 8 يوليو/ وام / تشارك جمعية الإمارات للملكية الفكرية في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو” في دورتها الـ66 ، التي انطلقت اليوم في مقر المنظمة بمدينة جنيف في سويسرا، وتستمر حتى 17 يوليو الحالي، بمشاركة وفود رسمية وممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية.

ويترأس وفد الجمعية اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية. وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، إن مشاركة الجمعية في هذه اجتماعات الجمعية العمومية لـ"الوايبو" يجسد التزام دولة الإمارات بدعم النظام العالمي لحماية الملكية الفكرية، وتعزيز الشراكات الدولية في هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة.

وأكد حرص جمعية الإمارات للملكية الفكرية على المساهمة الفاعلة في رسم ملامح مستقبل هذا القطاع، عبر تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء، والاطلاع على أحدث المبادرات والتوجهات، بما يرسّخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً رائداً في حماية الحقوق الفكرية وتشجيع الإبداع.

وأوضح أن الجمعية تسعى إلى تعزيز التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات العالمية المتخصصة، ومواكبة التطورات التشريعية والتقنية في أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد العالمي، بما يسهم في ترسيخ موقع الإمارات كلاعب فاعل في هذا المجال الحيوي.

وتعكس المشاركة التزام جمعية الإمارات للملكية الفكرية بدورها كممثل وطني في المحافل الدولية المختصة، وسعيها الدائم لتبادل الخبرات وبناء الشراكات التي تسهم في تطوير منظومة حماية الابتكار والإبداع، بما يواكب توجهات الدولة في دعم الاقتصاد المعرفي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.