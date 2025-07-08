ناشئة الشارقة تطلق مختبر المهارات

الشارقة في 8 يوليو/ وام / أطلقت ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين "مختبر المهارات" في خمسة مراكز من مراكزها المنتشرة في إمارة الشارقة بكل من ناشئة واسط وناشئة خورفكان وناشئة كلباء وناشئة دبا الحصن وناشئة مليحة بنظام التجمع لمراكز المنطقة الوسطى تحت شعار "حيث تلتقي المهارة بالمتعة" كبرنامجٍ مصاحبٍ لفعاليات صيفكم ويانا 2025.

وتمنح ناشئة الشارقة منتسبيها من خلال المختبر فرصة مثالية لتطوير مهاراتهم واستكشاف إمكاناتهم في بيئة تفاعلية ملهمة تجسد من خلالها رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في أهمية بناء الإنسان والاستثمار في قدراته وتمتد فعاليات المختبر حتى 31 من الشهر ذاته.

وأكد عبدالحميد الياسي مدير إدارة رعاية الناشئة في مؤسسة ناشئة الشارقة أن مختبر المهارات يُعد فرصة استثنائية لاستثمار الإجازة الصيفية بشكل مفيد من خلال حزمة نوعية من البرامج التي تُنفذ في بيئة آمنة صًممت وفق نهج احترافي يسهم في تنمية وتطوير واكتشاف ودعم مواهب ومهارات المنتسبين وتوجيههم نحو التميز حيث تم التركيز على التجديد والتنويع في تقديم أكثر من 100 برنامج تخصصي تندرج ضمن أحد عشر محوراً تلامس اهتمامات النشء وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعبير والابتكار.

وشهد المختبر في يومه الأول إقبال لافت تجاوز 550 مشاركاً من منتسبي ناشئة الشارقة ومنتسبي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية ونادي الحمرية الثقافي الرياضي ومؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي وذلك في إطار حرص الشارقة على تعزيز الشراكة المجتمعية والتفاعل البنّاء مع هيئات ومؤسسات ودوائر المجتمع المحلي في إمارة الشارقة بما يصب في مصلحة أجيال الغد تحقيقاً لرؤية مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين "شريك مجتمعي في بناء وتمكين أجيال واعية ومؤثرة".