‎برعاية عمار بن حميد.. النسخه السادسة من "صيفنا سعادة" تنطلق 14 يوليو

عجمان في 8 يوليو/ وام / أكدت اللجنة العليا المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان “صيفنا سعادة” جاهزيتها الكاملة واستعدادها التام لتنظيم النسخة السادسة خلال الفترة من 14 يوليو الحالي حتى 14 أغسطس المقبل برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأعربت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في قاعة مركز عجمان إكس عن ثقتها في أن النسخة السادسة ستحقق النجاح المطلوب وتعكس الروح الرياضية بين جميع المشاركين من مختلف فئات المجتمع بفضل التنظيم مميز لحكومة عجمان وتعاون الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتضافر جهود اللجان العاملة والشركات الراعية ووسائل الإعلام المختلفة.

حضر المؤتمر الصحفي، سعادة أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا، وعبد العزيز عبدالله المشرف العام على البرنامج، ورؤساء اللجان والأعضاء و منسقي الدوائر الحكومية والمؤسسات المشاركة إلى جانب ممثلي عدد من وسائل الإعلام المحلية المختلفة.

وتم خلال المؤتمر استعراض التجهيزات والترتيبات الخاصة بانطلاق النسخة الجديدة، إلى جانب التفاصيل الخاصة بالبرامج والفعاليات المقررة والمواقيت الزمنية والموجهات العامة للبرامج، وإعلان المحاور الرئيسية للبرنامج.

كما استعرض عبد العزيز عبدالله المشرف العام على البرنامج الجوانب التفصيلية للبرنامج الصيفي مشيراً إلى أنه يقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتسعى إلى تعزيز الترابط المجتمعي والاستثمار في طاقات الناشئين والشباب وتنمية مهاراتهم ومواهبهم خلال فترة الصيف.

ويضم البرنامج ثمانية مراكز صيفية متنوعة يتولى إدارتها كوادر وقيادات وطنية من ذوي الخبرات الكبيرة في قطاع الشباب، وهي المركز الصيفي للبنين والمركز الصيفي للفتيات والمركز الصيفي التخصصي العلمي والمركز الصيفي للبرامج الثقافية بالإضافة إلى المركز الصيفي لأصحاب الهمم والمركز الصيفي لكبار المواطنين.

كما يشتمل على برامج ومبادرات تطوعية تستهدف تعزيز مفاهيم العمل التطوعي من خلال أنشطة تفاعلية وورش عمل مبسطة وتجارب ميدانية بإشراف مختصين، إلى جانب عدد من البرامج والمبادرات التطويرية وباقة متنوعة ومميزة من الأنشطة والمسابقات الترفيهية والتثقيفية والتي تهدف إلى توفير تجربة صيفية فريدة مليئة بالفرح والفائدة لجميع الفئات العمرية.

ويخصص البرنامج جوائز للتميز للجهات المميزة في الدوائر الحكومية، وهي جائزة الجهة المتميزة وجائزة أفضل برنامج إعلامي وجائزة أفضل مبادرة وجائزة أفضل مسابقة بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الجوائز.

وأكد سعادة أحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة العليا أن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بضرورة تأصيل العادات والتقاليد الحميدة في نفوس الشباب والنشء، وتعزيز معارفهم وقدراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج والفعاليات التي تهتم بالابتكار واستكشاف المواهب في مختلف المجالات.

وأضاف أن صيفنا سعادة يهدف إلى دمج وتمكين مختلف الفئات في بناء المستقبل، ورفع قدرات المشاركين في الجوانب التعليمية والتدريبية، إلى جانب تعزيز الترابط المجتمعي وتمكين الأسر من استغلال الموارد المتاحة والاستفادة من الوقت عبر برامج نوعية ترفع مؤشرات السعادة وتعزز جودة الحياة في الإمارة.

وأشار الرئيسي إلى أن نسخة هذا العام تأتي ضمن نطاق أوسع كونها تنضوي تحت لواء المبادرات الرئيسية لبرنامج أجيال، المبادرة الحكومية التي أطلقتها إمارة عجمان لتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم من خلال مسارات تعليمية وقيادية وبحثية متكاملة.