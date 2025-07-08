انطلاق البرنامج الصيفي الثالث في مجمع القرآن الكريم

الشارقة في 8 يوليو/ وام / أطلق مجمع القرآن الكريم في الشارقة البرنامج الصيفي الثالث الذي يستمر حتى 31 يوليو الحالي تحت شعار “نحو ثقافة قرآنية أصيلة” بالتعاون مع دائرة الثقافة في الشارقة.

ويتضمن البرنامج هذا العام أربعة مسارات هي: خطوط القرآن الكريم وزخرفة المصحف وأساسيات علم التجويد ومخارج الحروف وتجربتي مع القرآن الكريم إضافة إلى مرشد المستقبل الذي يستهدف الفئة العمرية من 9 سنوات إلى 17 سنة ويأتي ذلك ضمن رسالة المجمع الهادفة إلى التعريف بالإرث القرآني والمحافظة عليه وترسيخ القيم الإنسانية والهوية العربية والإسلامية.

وقال الدكتور عبدالله خلف الحوسني أمين عالم مجمع القرآن الكريم إن البرنامج الصيفي الذي يقام هذا العام يمثّل امتداداً لرسالة المجمع الهادفة إلى التعريف بالإرث القرآني والمحافظة عليه ويسهم في الثقافة المجتمعية.

وأضاف أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه في 2023 عبر برنامج “مرشد المستقبل” وفي 2024 تمكن البرنامج بمساراته العلمية الجديدة من تحقيق نجاح كبير حيث بلغ عدد المشاركين فيه 3382 مشاركاً حضورياً وعن بُعد، في مختلف الدورات التي قدمها متخصصون أكفاء وفاق عدد الحضور بجميع الدورات ما يزيد على 1082 مشاركاً بينما بلغ عدد المشاركين عن بُعد ما يزيد على 2300.

وأكّد الحوسني أن المجمع يواصل ترسيخ مكانته وجهةً رائدةً عالمياً في خدمة القرآن الكريم من خلال بناء منظومة متكاملة في خدمة الإنسان والمجتمع والحفاظ على الإرث التاريخي والعلمي والمعرفي الكبير لعلوم القرآن وتفسيره ما يسهم في تحقيق الريادة والإبداع في خدمة كتاب الله.