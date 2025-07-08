هيئة الشارقة للثروة السمكية تنظم للمرة الأولى حملة تنظيف قاع ميناء دبا الحصن

الشارقة في 8 يوليو / وام / نظّمت هيئة الشارقة للثروة السمكية حملة لتنظيف قاع ميناء دبا الحصن للمرة الأولى بحضور سعادة علي أحمد أبو غازيين رئيس الهيئة و سالم محمد المحرزي مدير الهيئة والدكتور خالد الهنداسي رئيس جمعية دبا الحصن التعاونية لصيادي الأسماك إلى جانب عدد من المسؤولين والممثلين للجهات المشاركة والداعمة للحملة .

وشهدت الحملة التي جاءت بالتعاون مع جمعية دبا الحصن التعاونية لصيادي الأسماك وعدد من الجهات الحكومية والخاصة مشاركة ما يقارب 50 غواصا ساهموا في رفع كميات من النفايات والمخلفات من قاع الميناء بهدف الحفاظ على البيئة البحرية وضمان استدامة الثروة السمكية في المنطقة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وتشجيع ممارسات الصيد المستدام إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على نظافة البيئة البحرية التي تشكل ركيزة أساسية لدعم قطاع الصيد المحلي والاقتصاد المجتمعي.

وأكد سعادة رئيس الهيئة أن هذه المبادرات تسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية وأن هذا التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمع المحلي يعكس التزام إمارة الشارقة بالحفاظ على البيئة البحرية وحماية التنوع البيولوجي.