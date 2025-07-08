سابالينكا وفريتز إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون

لندن في 8 يوليو/وام/تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، إلى الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون للتنس، بعد فوز صعب على الألمانية لورا سيجيموند، في ربع النهائي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء.

وحسمت سابالينكا المواجهة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، بواقع (4-6)، (6-2)، (6-4)، في مباراة امتدت لساعتين و54 دقيقة.

وتنتظر سابالينكا في نصف النهائي الفائزة من المواجهة التي تجمع بين الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة 13، والروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا.

وفي منافسات فردي الرجال، تأهل الأمريكي تايلور فريتز، المصنف الخامس، إلى الدور نصف النهائي بعد تغلبه على الروسي كارين خاشانوف، المصنف 17، بثلاث مجموعات مقابل واحدة، بواقع (6-3)، و(6-4)، و(1-6)، و(7-6)، في مباراة استغرقت ساعتين و36 دقيقة.

وسيلتقي فريتز، في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً وحامل لقب النسختين الأخيرتين، والبريطاني كاميرون نوري المصنف 61 على البطولة.